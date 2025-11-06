تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية خلال تعاملاته اليوم (الخميس)، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ شهر مايو خلال جلسته أمس (الأربعاء)، مع تباطؤ آمال المستثمرين في خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام.
وانخفض المؤشر الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات أخرى رئيسية بنسبة 0.2% عند 99.99 نقطة، في بداية تداولاته اليومية.
وارتفع اليورو أمام العملة الأمريكية بنسبة 0.2% عند 1.1514 دولار، انخفض الدولار أمام العملة اليابانية بنسبة 0.25% إلى 153.72 ين.
وصعد الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.2% عند 1.3080 دولار، مع تباين توقعات الأسواق بشأن قرار السياسة النقدية خلال اجتماع بنك إنجلترا اليوم، حيث يرى المستثمرون فرصة بنسبة 40% تقريبًا لخفض أسعار الفائدة من مستواها الحالي البالغ 4%، وفقا لوكالات إعلامية غربية.
يأتي هذا بعدما ارتفع مؤشر الدولار أمس (الأربعاء) إلى مستوى 100.36 خلال التداولات اليومية، بعد صدور بيانات قوية عن سوق العمل في الولايات المتحدة.
