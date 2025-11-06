أعلنت شركة توينا للمأكولات البحرية، إحدى أبرز العلامات السعودية في قطاع المطاعم، عن مشاركتها في معرض الفرنشايز السعودي 2025، حيث كشفت رسمياً عن إطلاق نظام الفرنشايز الخاص بها، في خطوة إستراتيجية تمهّد لتوسّعها على المستويين المحلي والدولي.



وجاءت مشاركة توينا هذا العام تحت عنوان «من التقاليد إلى العالمية – إعادة تعريف تجربة المأكولات البحرية السعودية للعمل بنظام الامتياز التجاري»، حيث ألقى السيد بكر فيصل تونسي، الرئيس التنفيذي لشركة توينا، كلمة رئيسية تناول فيها مسيرة العلامة من بداياتها كمطعم ساحلي في جدة إلى كونها رمزاً وطنياً للتميّز في عالم المأكولات البحرية السعودية.

وأكد الأستاذ بكر خلال كلمته أن تجربة توينا تمزج بين الأصالة والتراث والمعايير العالمية الحديثة، مما يجعلها نموذجاً سعودياً رائداً قابلاً للتوسع عالمياً.



وقال الرئيس التنفيذي في كلمته: «قصة توينا تنبع من ثقافتنا وسواحلنا، لكن رؤيتنا تتجاوز الحدود. من خلال نظام الفرنشايز، نطمح إلى نقل النكهات السعودية وقيم الضيافة إلى العالم، وإعادة تعريف تجربة المأكولات البحرية على الطريقة السعودية.»

ويتيح نظام الفرنشايز من توينا فرصاً استثمارية متنوعة، مع دعم متكامل يشمل التدريب، التشغيل، التسويق، والجودة، لضمان نجاح الشركاء وتحقيق تجربة موحّدة ومستدامة في كل فرع.

وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع رؤية المملكة 2030 التي تشجع على تمكين العلامات الوطنية للتوسع عالمياً وتعزيز ريادة الأعمال وإبراز التميّز السعودي في جميع المجالات.



نبذة عن توينا:

انطلقت توينا من مدينة جدة لتصبح من أبرز العلامات السعودية المتخصصة في المأكولات البحرية، والمعروفة بجودة منتجاتها وكرم ضيافتها وأجوائها التي تجمع بين العراقة والحداثة. تمتلك توينا حالياً سبعة فروع داخل المملكة – ستة في جدة وفرع واحد في الرياض، وتسعى من خلال خططها التوسعية إلى الوصول إلى أسواق جديدة محلياً وعالمياً، لتكون سفيرة النكهات السعودية الأصيلة في عالم المأكولات البحرية.

