كشف وزير النقل الأمريكي شون دافي، اليوم، أن قطاع الطيران سيصاب بـفوضى عارمة إذا استمر الإغلاق أسبوعا آخر.



وحذر وزير النقل من أن المسافرين سيواجهون مزيداً من الاضطرابات في الرحلات الجوية كلما استمر مراقبو الحركة الجوية في العمل من دون رواتب.



وقال دافي:«إن المراقبين يعملون لساعات إضافية لضمان سلامة النظام، وسنضطر إلى إبطاء حركة الطيران وستحدث تأخيرات وربما إلغاءات للرحلات لضمان السلامة».



وأكد أنه لا يخطط لإقالة مراقبي الحركة الجوية الذين يتغيبون عن العمل. وأضاف: «عندما يضطرون للاختيار بين العمل وإطعام أسرهم لن أقوم بفصلهم، إنهم بحاجة إلى الدعم والمال والرواتب لا إلى الطرد».



تغييرات الجداول



من جهتها قالت إدارة الطوارئ في مدينة نيويورك عبر منصة «إكس»: «إن التأخيرات في مطار نيويورك تمتد تأثيراتها إلى بقية مطارات المنطقة».



وأشارت إلى أن المسافرين من وإلى نيويورك أو عبرها «عليهم توقع تغييرات في الجداول واحتجاز الطائرات في البوابات واحتمال فقدان الرحلات المتصلة»، مؤكدة أنه يُنصح جميع المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار والاستعداد لانتظار أطول.



تأخيرات الرحلات



وكانت تأخيرات الرحلات الجوية قد تواصلت في مطارات الولايات المتحدة بسبب النقص في عدد مراقبي الحركة الجوية مع دخول الإغلاق الحكومي شهره الثاني، فيما شهد مطار نيويورك في ولاية نيوجيرسي تأخيرات تتراوح بين ساعتين و3 ساعات.



كما شهدت مطارات جورج بوش الدولي في هيوستن ودالاس فورت وورث وأوهير في شيكاغو عشرات التأخيرات وإلغاء بعض الرحلات، إلى جانب مطارات رئيسية أخرى في سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس ودنفر وميامي.