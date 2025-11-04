مؤشر الدولار يصعد لأعلى مستوى في 90 يوماً

تجاوز مؤشر الدولار حاجز 100 نقطة للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي، خلال تعاملات الثلاثاء، مع خفض المستثمرين توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر القادم، في ظل الانقسام داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية.



وارتفع المؤشر -الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من 6 عملات رئيسية أخرى- بنسبة 0.2% إلى 100.06 نقطة، بعدما لامس أعلى مستوى له في 3 أشهر عند 100.17 نقطة.



خفض الفائدة



وانخفض اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1494 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6% إلى 1.3057 دولار، في حين انخفضت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.55% إلى 153.34 ين.



ويتوقع المستثمرون احتمالًا بنسبة 69% لخفض الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة خلال اجتماع ديسمبر القادم، مقابل احتمالية بنسبة 90.5% قبل أسبوع.



وعقب خفض الفائدة في الأسبوع الماضي، قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول:«إن خفضًا إضافيًا في اجتماع ديسمبر ليس أمرًا حتميًا». كما دعا عدد من مسؤولي الفيدرالي إلى الحذر في الاجتماع القادم، في ظل نقص البيانات بسبب الإغلاق الحكومي.