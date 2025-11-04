85 نقطة انخفاض للأسهم.. 5.4 مليار ريال التداولات

انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، بمقدار 85.28 نقطة، ليصل إلى مستوى 11398.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 289 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 50 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 202 شركة.



وكانت أسهم شركات مرنة، والكيميائية، وصادرات، والآمار، وكيان السعودية الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات صدق، ورعاية، وبوان، وملاذ للتأمين، والكابلات السعودية فهي الأكثر انخفاضا في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.57% و7.78%.



الأكثر نشاطاً



وكانت أسهم شركات أمريكانا، والكيميائية، وأرامكو السعودية، وباتك، والصناعات الكهربائية، هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم أرامكو السعودية، والراجحي، وعلم، والأهلي، وأمريكانا، هي الأكثر نشاطا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضا بمقدار 140.67 نقطة، ليصل إلى مستوى 24584.48 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.