شهد سعر الريال السعودي ارتفاعاً أمام الجنيه المصري، اليوم، بالبنوك المصرية وسط التعاملات اليومية، مسجلاً في البنك الأهلي المصري سعر 12.25 جنيه للشراء، 12.35 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري سجل 12.18 جنيه للشراء، 12.31 جنيه للبيع.



وفى بنك مصر صعد سعر الريال إلى 12.26 جنيه للشراء، 12.36 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية 12.25 جنيه للشراء، 12.35 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي 12.25 جنيه للشراء، و12.35 جنيه للبيع.



وفى مصرف أبو ظبى التجاري 12.16 جنيه للشراء، 12.26 جنيه للبيع، وفى بنك البركة 12.23 جنيه للشراء. 12.33 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس 12.27 جنيه للشراء، و12.37 جنيه للبيع.



تعاملات أمس



وفي تعاملات أمس، سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري، 12.16 جنيه للشراء، 12.30 جنيه للبيع.



أما في بقية البنوك العاملة في مصر، فقد سجّل سعر الريال في البنك الأهلي المصري 12.19 جنيه للشراء، 12.29 جنيه للبيع.



وفى بنك مصر 12.19 جنيه للشراء، و12.29 جنيه للبيع، وبنك الإسكندرية 12.19 جنيه للشراء، و12.29 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 12.19 جنيه للشراء، 12.29 جنيه للبيع، ومصرف أبوظبي التجاري 12.16 جنيه للشراء، 12.26 جنيه للبيع، وبنك البركة 12.17 جنيه للشراء، 12.27 جنيه للبيع. وفى بنك قناة السويس 12.2 جنيه للشراء، و12.30 جنيه للبيع.