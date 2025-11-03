تراجع الفائض التجاري لإندونيسيا خلال سبتمبر الماضي إلى 4.34 مليار دولار، في حين كان متوسط التقديرات تبلغ 4.475 مليار دولار، مقابل 5.49 مليار دولار خلال أغسطس الماضي.



وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإندونيسي الصادرة، اليوم، أن إجمالي الفائض التجاري لإندونيسيا بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 33.48 مليار دولار مقابل 22.18 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



في المقابل زادت واردات إندونيسيا خلال سبتمبر بنسبة 7.17% إلى 20.34 مليار دولار، فيما زادت الواردات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 2.62% سنويًا إلى 176.32 مليار دولار.

نمو الصادرات



وأشارت البيانات ارتفاع صادرات إندونيسيا خلال سبتمبر بنسبة 11.41% سنوياً إلى 24.68 مليار دولار، بفضل زيادة الصادرات غير البترولية والغازية وخصوصا المعادن النادرة والمجوهرات والحديد الخام والصلب والدهون الزيوت الحيوانية والنباتية.



وقاد قطاع التصنيع نمو صادرات إندونيسيا بزيادة نسبتها 20.25% سنوياً خلال الشهر الماضي، ثم الخضراوات ومنتجات الغابات والمصائد بنسبة 11.27%.



في المقابل زادت واردات إندونيسيا خلال سبتمبر الماضي بنسبة 7.17% إلى 20.34 مليار دولار، كما زادت الواردات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 2.62% سنوياً إلى 176.3 مليار دولار.