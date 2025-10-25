«الزراعة»: 16 مليون طن إنتاج السلع الزراعية والغذائية في 365 يوماً

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة ارتفاع إجمالي إنتاج السلع الزراعية والغذائية إلى أكثر من 16 مليون طن في عام 2024.



وذكرت الوزارة أن ذلك أسهم في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ووصولها إلى نحو 31.5 مليار دولار (ما يعادل 118.1 مليار ريال).



جاء ذلك خلال مشاركة مدير إدارة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للزراعة بالوزارة المهندس علي أحمد الزهراني في جلسة حوارية ضمن أحد المعارض الزراعية السعودية أخيراً.



مبادرات وطنية



وبيَّن أن الوزارة أطلقت 38 مبادرة وطنية، ضمن الاستراتيجية الوطنية للزراعة، مبيناً أن القطاع الزراعي حقق تقدماً ملحوظاً ومنجزاتٍ كبيرة في العديد من مؤشرات الإنتاج الزراعي، إذ تجاوز معدل النمو السنوي المركب للناتج المحلي خلال السنوات الخمس الماضية 7%، كما أسهم تطبيق أنظمة الري الفعالة في خفض استخدام المياه غير المجدّدة في الزراعة بنسبة 52% مقارنة بعام 2016، فيما ارتفع إجمالي القروض الزراعية الميسرة المقدمة من قبل صندوق التنمية الزراعية بأكثر من 1.9 مليار دولار.



فرص استثمارية



وأشار الزهراني إلى العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني، اشتملت على مشاريع متكاملة لإنتاج البذور والشتلات، وإنتاج ومعالجة الفواكه والخضراوات، ومشاريع تربية الماشية المكثفة، والاستزراع السمكي، وإنتاج الدواجن بأحجام كبيرة لأغراض المقطعات، مضيفاً أن الإنتاج المحلي الإجمالي للفواكه تجاوز 2.9 مليون طن شاملة التمور، باكتفاء ذاتي بلغ نسبة 64%، معتمدة في إنتاجها بشكل رئيسي على الأنظمة المكشوفة، مع توسع ملحوظ في أنظمة البيوت المظللة، فيما تجاوز الإنتاج المحلي للخضروات 3.5 مليون طن، بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 78%.