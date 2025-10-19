«مركزي العراق» يحذّر من عمليات احتيال عبر «التواصل» و«الهاتف»

استغلال المواطنين

حذر البنك المركزي العراقي المواطنين من التعامل مع جهات وأشخاص يدعون تمثيله.وقال البنك، في بيان إن «البنك المركزي العراقي يحذر المواطنين ولا سيّما فئة المتقاعدين من التعامل مع أيّ جهات أو أشخاص ينتحلون صفة موظفين في البنك المركزي أو يدّعون تمثيلهم له ويطلبون بيانات شخصية أو مستندات رسمية مثل هوية التقاعد أو المعلومات المالية».وأكد البنك المركزي أن «أي مؤسسة مالية مرخّصة لا تطلب من المواطنين أي معلومات تتعلق ببطاقاتهم أو حساباتهم أو بياناتهم المالية، ولا تقوم بتقديم القروض أو طلب مستندات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الاتصال الهاتفي».وأوضح البنك أن «أي طلب من هذا النوع يعد محاولة احتيال ونصب تهدف إلى استغلال المواطنين وسرقة بياناتهم المصرفية».وتابع البنك: «يرجى عدم تزويد أي جهة غير رسمية بأي معلومات شخصية أو مالية، والإبلاغ فوراً عن أي اتصال أو رسالة مشبوهة عبر القنوات الرسمية للبنك المركزي أو الجهات الأمنية المختصة».