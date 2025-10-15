سورية: ارتفاع قياسي لعدد الشركات الجديدة خلال 2025



شركات الأموال

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وصول عدد الشركات المسجلة في سورية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 11.171 ألف شركة لدى مديرية الشركات في الوزارة.وأوضحت الوزارة، في إحصاء رصدت فيه عدد الشركات المسجلة منذ بداية العام، أن عدد الشركات المسجلة كسجل تجاري فردي بلغ 8693 شركة، بينما وصل عدد الشركات المسجلة كشركات أشخاص إلى 1044 شركة، منها 942 شركة تضامنية و102 شركة توصية.وقالت الوزارة: «إن عدد شركات الأموال التي سجلت خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بلغ 1435 شركة، منها 17 شركة مساهمة و1418 شركة محدودة المسؤولية».وأشارت الوزارة إلى أنه تم شطب سجلات 1418 شركة، منها 1164 سجلا تجاريا فرديا، و254 شركة سجل شركات.ونوهت إلى أن ارتفاع عدد الشركات المسجلة يعكس الجهود الحكومية المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات وتنظيم عملها، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية محفّزة ومستقرة.وافتتحت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية في يوليو الماضي مديرية الشركات في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، وذلك بعد إعادة تأهيلها من جديد وتطوير الخدمات التي تقدمها.