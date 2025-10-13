ارتفع الذهب لمستوى قياسي جديد، مدعوما بالطلب على الملاذ الآمن وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.5% ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 4078.05 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.3% إلى 4093.50 دولار.وقفزت الفضة أيضا لأعلى مستوى لها على الإطلاق بنسبة 2.7% بلغت 51.70 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 2.9% إلى 1635.35 دولار، وزاد البلاديوم 3.6% إلى 1452.50 دولار.وكان رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي أندرو نايلور قد أوضح في وقت سابق، أن ضعف الدولار حاليا أكبر عامل مؤثر في ارتفاع أسعار الذهب، بجانب مشتريات البنوك المركزية التي لعبت دورا أساسيا خلال السنوات الماضية.أسعار الفائدةوقال في مقابلة مع «العربية Business» إن انخفاض أسعار الفائدة أيضا له تأثير كبير في أسعار الذهب لكن ما يدعم ارتفاعها أيضا هو مشتريات المؤسسات مثل الصناديق التي سجلت في شهر سبتمبر تدفقات كبيرة.وأشار إلى إمكانية حدوث تصحيح في أسعار الذهب خلال المدى القريب، لكن أساسيات السوق على المدى البعيد إيجابية للغاية مع زيادة عدم اليقين الاقتصادي، والتوترات التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة سيؤدي إلى زيادة التضخم، ما يعزز الطلب على الذهب كإحدى أدوات التحوط ضد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية. وأضاف: «الزيادة بواقع 100 نقطة على مؤشر المخاطر الجيوسياسية ترفع أسعار الذهب بنحو 2%».وبيّن أن المستثمرين اتجهوا إلى تنويع محافظهم ويرون في الذهب أداة استثمارية جيدة، كما أن العوامل الداعمة للذهب ما زالت موجودة وستظل في المستقبل المنظور.