أسعار النفط ارتفعت بعد تراجعها لـ 4 جلسات (متداولة)
ارتفعت أسعار النفط اليوم (الجمعة) بعد خسائر لأربع جلسات متتالية وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أواخر شهر يونيو، بسبب توقعات السوق برفع تحالف «أوبك بلس» الإنتاج.

زادت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا أو 0.94% لتصل إلى 64.71 دولار للبرميل، وكسبت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61 سنتا أو 1.01% لتبلغ 61.09 دولار للبرميل.
