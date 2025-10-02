ارتفعت أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، لكنها لا تزال منخفضة نسبياً مقارنة بالمستويات المسجلة في منتصف العام.ووفقاً لبيانات صدرت اليوم (الخميس)، زاد متوسط أسعار الفائدة الثابتة على قروض الرهن العقاري لأجل 30 عاماً إلى 6.34% هذا الأسبوع من 6.3% في الأسبوع السابق.وساهم الانخفاض النسبي لتكاليف الاقتراض في الآونة الأخيرة في ظهور مؤشرات على عودة المشترين للسوق، إذ ارتفعت عقود شراء المنازل القائمة في أغسطس إلى أعلى مستوى في 5 أشهر، بحسب الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين.ويتوقع محللون نقلت عنهم وكالة «بلومبرج» أن تبقى معدلات الفائدة على الرهن العقاري، وعوائد سندات الخزانة التي تحدد مسارها، ضمن نطاق ضيق بين الارتفاع والانخفاض في المرحلة الراهنة، مع مراقبة الأسواق لتداعيات إغلاق الحكومة الأمريكية.