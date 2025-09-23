تحولت أسعار النفط إلى الارتفاع خلال في بداية تعاملاتها اليوم (الثلاثاء)، مع ترقب بيانات حول مخزونات النفط في الولايات المتحدة، ومع تقييم الأسواق توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاقتصاد العالمي إلى جانب تقييم آفاق السوق.وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم نوفمبر بنسبة 1.05% أو 70 سنتًا إلى 67.28 دولار للبرميل، في بداية تداولاته اليومية.كما زادت أسعار العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأمريكي تسليم نوفمبر -العقد الأكثر نشاطًا - بنسبة 1.35% أو 85 سنتًا إلى 63.13 دولار للبرميل.وتترقب الأسواق صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط بالولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، قبل إعلان البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدًا (الأربعاء).وقالت منظمة التعاون الاقتصادي في تقريرها اليوم (الثلاثاء): «إن النمو العالمي سيتباطأ تدريجيًا إلى 3.2% في 2025 من 3.3% في 2024، نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية وعدم اليقين في السياسات الاستثمارية والتجارية، لكن ذلك أفضل من تقديراتها السابقة البالغة 2.9% لهذا العام».وقالت مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (JODI)، الإثنين، إن صادرات النفط الخام السعودية تراجعت إلى 5.994 مليون برميل يوميًا في شهر يوليو من 6.141 مليون برميل يوميًا في شهر يونيو، وهو أدنى مستوى منذ شهر مارس.كما انخفض إنتاج النفط الخام السعودي إلى 9.201 مليون برميل يوميًا في شهر يوليو، من 9.752 مليون برميل يوميًا في شهر يونيو.