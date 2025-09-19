ساهم التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بما يُعرف بـ«العلاقة الخاصة» بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هذا الأسبوع في إطلاق حزمة استثمارات قياسية بقيمة 200 مليار دولار في بريطانيا.واختُتمت الزيارة التاريخية للرئيس التي استمرت يومين، أمس (الخميس)، بعد أن حضر مأدبة في قلعة وندسور مع العائلة المالكة، وأجرى محادثات مع رئيس الوزراء كير ستارمر، إلى جانب قادة أعمال.وأُعلن، أمس الأول (الأربعاء)، أن عملاق الاستثمار «بلاكستون» وشركة العقارات اللوجستية «بروولوجيس» انضمتا إلى قائمة الشركات المتعهدة بضخ استثمارات كبرى في بريطانيا، لترتفع قيمة التعهدات خلال الزيارة إلى 150 مليار جنيه إسترليني (204 مليارات دولار)، وفقا لتقرير نشرته شبكة «CNBC».