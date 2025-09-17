أعلن البنك المركزي السعودي «ساما»، اليوم (الأربعاء) عن مواعيد الإجازات الرسمية وأوقات العمل للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه، والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة للسنوات الأربع القادمة.ونوه البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن إجازة اليوم الوطني تكون في أول يوم من برج الميزان حسب تقويم أم القرى، ويوم التأسيس يكون في اليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير من العام الميلادي، وفي حال كان اليوم الوطني أو يوم التأسيس يصادف يوم (الجمعة) تكون الإجازة يوم (الخميس)، وإذا صادف أحدهما يوم (السبت) تكون الإجازة يوم (الأحد).وبين أن أوقات العمل اليومية للبنوك في شأن التعامل مع الجمهور خلال أيام عمل شهر رمضان المبارك من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً.وتكون أوقات العمل اليومية لمراكز التحويل المالية التابعة للبنوك، ومقدمي خدمات المدفوعات خلال أيام عمل شهر رمضان المبارك بواقع 6 ساعات عمل مرنة، ابتداءً من الساعة 9:30 صباحًا حتى 5:30 مساءً.وشدد البنك المركزي على بقاء فروع البنوك ومراكز الصرافة ومقدمي خدمات المدفوعات والفروع الموسمية في مدينتي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية؛ مفتوحة بصفة مستمرة خلال موسم الحج، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.واشترط البنك المركزي على البنوك ومراكز الصرافة ومقدمي خدمات المدفوعات فتح عدد من الفروع، إضافةً إلى عدد من فروع مراكز التحويل المالية في المناطق الآهلة والمزدحمة بالسكان والأماكن التي تستدعي الحاجة، وفي المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة؛ للعمل فترات معينة خلال عطلة الأعياد، والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.وتكون أوقات عمل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة خلال أيام عمل شهر رمضان المبارك من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً، مع التنبيه على أن غرف المقاصة سوف تعمل بالتوافق مع ساعات وأيام عمل النظام.