زادت أسعار الذهب خسائرها خلال تعاملاتها اليوم (الأربعاء)، مع ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية في الولايات المتحدة خلال وقت لاحق اليوم (الأربعاء)، مع توقعات بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.وتراجعت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.58% أو 21.7 دولار عند 3703.40 دولار للأوقية، وهبط سعر التسليم الفوري للذهب 0.51% أو 18.84 دولار عند 3671.14 دولار للأوقية.وهبطت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 2.21% عند 41.97 دولار للأوقية، فيما انخفضت أسعار البلاتين 2.33% إلى 1367.33 دولار.وساهم في الضغط على الأسعار، عمليات جني المستثمرين الأرباح، للاستفادة من مكاسب المعدن الأصفر، بعدما لامست الأسعار الفورية والآجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق في الجلسة السابقة.ورفع «دويتشه بنك» توقعاته لأسعار الذهب للعام القادم إلى 4 آلاف دولار للأوقية من 3700 دولار، كما يتوقع وصول سعر الفضة إلى 45 دولارًا.