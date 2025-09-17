تترقب الأسواق العالمية عن كثب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وقراره بشأن أسعار الفائدة مساء اليوم (الأربعاء)، حيث تشير التوقعات إلى توجه البنك المركزي الأمريكي لخفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، إلا أن بعض المحللين يرون احتمالية لخفض الفائدة بـ 50 نقطة أساس.ويتوقع المتعاملون خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس وسط تركيز على التصريحات التي سيدلي بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بعد إعلان القرار.وشهدت الأسواق حالة من الغموض أمس (الثلاثاء) وانخفضت الأسهم الأمريكية، ولكن بشكل طفيف، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.13%، لكنه لا يزال يغلق فوق مستوى 6600 الذي كسره يوم (الإثنين) الماضي، بل وحقق رقمًا قياسيًا جديدًا خلال تداولاته أمس (الثلاثاء).وسيتركز الاهتمام أيضا على ما إذا كان صانعو السياسة ناقشوا خفضا أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، في وقت يمضي فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قدما في مسعى لإعادة هيكلة ركيزة من ركائز الاقتصاد الأمريكي، ما يثير المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي.وكان الرئيس دونالد ترمب دعا باول إلى إجراء خفض «أكبر» لأسعار الفائدة، ويبدو أن المستثمرين لم يرغبوا في اتخاذ أي خطوات كبيرة قبل انتهاء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.