صعدت أسعار الذهب خلال تداولاتها اليوم (الثلاثاء)، لتلامس أعلى سعر تاريخي، إذ لامست الأوقية زنة 31.1 عيار 24 مستوى 3700 دولار، كأعلى سعر تاريخي لها.ووفقاً لأسعار الذهب الحالية بالريال السعودي، تجاوز سعر الكيلو 446 ألف ريال.ويأتي اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» اليوم (الثلاثاء) وسط تحديات، بما في ذلك نزاع قانوني حول قيادته وجهود الرئيس دونالد ترمب لممارسة مزيد من السيطرة على سياسة أسعار الفائدة والدور الأوسع للبنك المركزي.وأكد بنك «غولدمان ساكس» في مذكرة يوم (الجمعة) الماضي: «نرى أن المخاطر التي تهدد توقعاتنا لسعر 4000 دولار للأونصة في منتصف عام 2026 تميل إلى الارتفاع، فإن ارتفاع أطوال المضاربة يزيد من خطر التراجعات التكتيكية، حيث تميل مراكز الشراء إلى العودة إلى المتوسط».