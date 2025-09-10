قفزت ثروة الملياردير الأمريكي «لاري إليسون»، المؤسس المشارك لشركة البرمجيات «أوراكل»، لتتجاوز 388 مليار دولار بعد ارتفاع أسهم الشركة بأكثر من 39% خلال تعاملات الأربعاء، مدفوعة بالطفرة في الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي.وبحسب مؤشر «بلومبرج» للمليارديرات، تفوق إليسون على «إيلون ماسك»، الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، الذي تقدر ثروته بنحو 384 مليار دولار، ليصبح أغنى شخص في العالم.