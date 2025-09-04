العقود الآجلة لخام برنت تتراجع إلى 66.9 دولار للبرميل. (متداولة)
زادت خسائر أسعار النفط خلال تعاملاتها اليوم (الخميس)، قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية، وترقب اجتماع «أوبك بلس» خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي.

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم نوفمبر بنسبة 1.04% أو 70 سنتا إلى 66.90 دولار للبرميل.

كما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1.04% أو 69 سنتا إلى 63.28 دولار للبرميل.

ووفقًا لوكالات إعلامية عن مصادر على دراية بالأمر، يعتزم تحالف «أوبك بلس» مناقشة زيادة إنتاج النفط في أكتوبر خلال اجتماعه المقرر (الأحد) القادم.

وتترقب الأسواق صدور بيانات المخزونات الأسبوعية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم، متأخرة عن موعدها المعتاد بسبب العطلة التي شهدتها الولايات المتحدة الإثنين الماضي.

يأتي ذلك بعدما أظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط الخام 622 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس.
