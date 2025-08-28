ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الخميس، مع زيادة الطلب المؤسسي على البيتكوين، في ظل تنامي توقعات تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة.وصعدت البيتكوين بنسبة 0.75% عند 112874.22 دولار، في تمام الساعة 12:52 مساء بتوقيت مكة المكرمة، واستحوذت على نحو 57.5% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.وزادت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.45% إلى 4588.24 دولار، فيما أضافت الريبل نسبة 0.15% عند 3.016 دولار.وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.9 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 173 مليار دولار، وفقًا لبيانات «كوين ماركت كاب».ووافقت شركة الاستثمار اليابانية «ميتابلانت»، المدرجة في بورصة طوكيو، على خطة لزيادة رأس المال بقيمة 180.3 مليار ين (نحو 1.2 مليار دولار) عبر إصدار أسهم في الخارج، على أن يتم تخصيص ما يقارب 837 مليون دولار منها لشراء المزيد من بيتكوين.ووفقًا لبيانات مكتب بيتكوين في السلفادور، استحوذت البلاد على 30 عملة مشفرة إضافية خلال الثلاثين يومًا الماضية، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 6282.18 بيتكوين، بقيمة 710 ملايين دولار.