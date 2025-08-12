أعلنت وزارتا الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار بدء استقبال طلبات التقديم على المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي بالمملكة، التي تتضمن تغطية تصل إلى 35% من قيمة الاستثمار الأولي للمشروع، وبحد أقصى 50 مليون ريال لكل مشروع مؤهل، موزعة بالتساوي بين مرحلتي الإنشاء والإنتاج، بما يوفّر تمكيناً مستداماً للأداء المالي والتشغيلي لمدة تصل إلى سبع سنوات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البيئة الاستثمارية، وزيادة جاذبية المملكة بصفتها وجهة صناعية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، وتمكين إنتاج سلع غير مصنّعة حالياً داخل المملكة.وتأتي هذه المرحلة امتداداً لإطلاق المجموعة الثانية التي أُعلن عنها في يونيو الماضي، على هامش منتدى الصناعة السعودي «SIF 2025»، إذ كُشف آنذاك عن تفاصيلها، فيما يبدأ الآن استقبال طلبات التقديم عليها، بهدف توسيع نطاق الحوافز لتشمل قطاعات صناعية إستراتيجية إضافية، بما يُسهم في تحفيز الاستثمارات الصناعية، وتسريع نموها، ودعم تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.وتوفّر الوزارتان للمستثمرين ملفاً يضم أكثر من 140 فرصة استثمارية في القطاعات المستهدفة ضمن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، بما يفتح المجال أمام حلول مبتكرة ومشاريع نوعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.وتهدف الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار الصناعي عالي القيمة، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والإستراتيجية الوطنية للاستثمار، مع التركيز على تطوير القطاعات ذات الأولوية لتعزيز مكانة المملكة مركزاً صناعياً عالمياً.وأوضحت الوزارتان أن التقديم سيكون متاحاً حتى منتصف شهر نوفمبر القادم، داعية المستثمرين المحليين والدوليين إلى المبادرة بالاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية، ودليل المستثمر، والتقديم على الحوافز قبل إغلاقها عبر منصة «صناعي».