«استثمار القابضة» تسجل ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 66% إلى 4.9 مليار ريال قطري

- صافي الأرباح بنسبة 99% إلى 703 مليون ريال قطري - استمرار التوسع الدولي كمحرك رئيسي للنمو - ارتفاع كافة المؤشرات المالية ومؤشرات الأداء على أساس سنوي

بارتفاعات شملت جميع المؤشرات، أعلنت شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، عقب اعتمادها من مجلس إدارة الشركة.

أظهرت نتائج استثمار القابضة ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 66% على أساس سنوي لتصل إلى 4,900 مليون ريال قطري، كما حققت الشركة أرباحاً قبل اقتطاع الفائدة والاستهلاك وإطفاء الدين EBITDA بلغت 1,082مليون ريال قطري بارتفاع قدره 89% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت النتائج صافي أرباح 703 مليون ريال قطري بزيادة قدرها 99% عن الفترة نفسها من 2024. كما سجل العائد على السهم ارتفاعاً نسبته 117% إلى 0.194 ريال قطري، وارتفعت الأصول لتبلغ في 30 سبتمبر 2025 13,047 مليون ريال قطري مقابل 10,500 مليون ريال قطري في 30 سبتمبر 2024 بارتفاع نسبته 24%.

تؤشر النتائج المالية لاستثمار القابضة حتى الربع الثالث من العام 2025 إلى استمرار الشركة في تحقيق نمو مستدام يرتكز بشكل رئيسي على إستراتيجية الشركة في تنمية أعمالها إقليمياً ودولياً، والتي تنتشر حالياً في 9 دول هي قطر، المملكة العربية السعودية، العراق، سورية، الجزائر، الأردن، مصر، كازاخستان وجزر المالديف.

كما ساهم التطور المستمر في الأداء التشغيلي لقطاعات الشركة الأربعة؛ الرعاية الصحية، الخدمات، التطوير العقاري والاستثمارات السياحية والصناعات والمقاولات التخصصية في تحقيق مزيد من التوازن في إسهام القطاعات في نمو الإيرادات، كما أثمرت سياسات الشركة المالية والتشغيلية المنضبطة عن زيادة لافتة في هامش الربح.

معلقاً على النتائج، قال خوان ليون – الرئيس التنفيذي لاستثمار القابضة: «تعكس النتائج المالية المتميزة التي حققتها استثمار القابضة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 قوة نموذج أعمالنا ونجاح إستراتيجيتنا في تحقيق نمو متوازن ومستدام عبر مختلف قطاعاتنا التشغيلية. إن الارتفاع اللافت في الإيرادات وصافي الأرباح يؤكد فعالية خططنا في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلى جانب التوسع المدروس في أسواق إقليمية ودولية واعدة»، وأضاف: «نحن مستمرون في الاستثمار في الكفاءات والابتكار والتقنيات الحديثة لتحقيق قيمة مضافة لمساهمينا وشركائنا والمجتمعات التي نعمل ضمنها، إضافة إلى دعم مكانة الشركة كشريك رائد في القطاعات الحيوية التي نعمل بها، بما في ذلك الرعاية الصحية، الخدمات، التطوير العقاري، والاستثمارات السياحية والمقاولات التخصصية».

أبرز مؤشرات الأعمال خلال الربع الثالث 2025

خلال الربع الثالث من 2025، تم تفعيل إدراج شركة استثمار القابضة رسمياً في مؤشر فوتسي للشركات ذات رأس المال المتوسط Mid Cap، ضمن مراجعة سبتمبر 2025 نصف السنوية لسلسلة مؤشرات الأسهم العالمية لفوتسي (FTSE GEIS). تعكس هذه الإضافة الدور المتنامي لشركة استثمار القابضة في الأسواق الإقليمية والدولية، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين على المستوى الدولي ويؤكد مكانتها كواحدة من أبرز الشركات المتنوعة.

يتم تتبع مؤشر FTSE Russel على نطاق واسع من قبل المستثمرين والمؤسسات الدولية ومديري الأصول، ومن المتوقع أن يؤدي إدراج استثمار القابضة إلى توسيع قاعدة مستثمريها على مستوى العالم، إضافة إلى تدفقات استثمارية. كما تساهم هذه الخطوة في تحسين الجاذبية المالية للسهم ودعم ثقة المستثمرين في الشركة.

على الصعيد التشغيلي، شهد الربع الثالث حصول شركة أبيكس هيلث، ذراع الرعاية الصحية لاستثمار القابضة على إجازة استثمار من الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق لتطوير مستشفى بغداد الدولي بسعة 400 سرير، وتم الاحتفال بوضع حجر الأساس له خلال أكتوبر الجاري. يضاف مستشفى بغداد الدولي إلى سجل نجاحات استثمار القابضة في قطاع الرعاية الصحية في العراق، حيث تواصل أبيكس هيلث إدارة وتشغيل مستشفى الإمام الحسن المجتبى في كربلاء ومستشفى الناصرية التعليمي في محافظة ذي قار بنجاح لافت. هذا فضلاً عن تطور أعمال الإنشاءات للمستشفى الجزائري القطري الألماني في العاصمة الجزائر، الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية في الجزائر من خلال توفير التخصصات الدقيقة والخدمات الصحية الفائقة. كما شهد الربع الثالث أيضاً حصول مجموعة أبيكس هيلث على خمس جوائز ضمن شهادة المبادرة الذهبية – التميز في تجربة المريض من اتحاد المستشفيات العربية.

في قطاع الصناعات والمقاولات التخصصية، وقّعت استثمار القابضة والبدع للصناعات والخدمات اتفاقية مع شركة سيمنس لتعزيز الحلول الذكية والمستدامة في قطاعات رئيسية مثل الرعاية الصحية، الطاقة، الخدمات والمقاولات بما يخدم إستراتيجية استثمار القابضة في التوسع الدولي.

واصلت إليغانسيا للخدمات، التابعة لاستثمار القابضة، وهي واحدة من أكبر شركات الخدمات في المنطقة، وتعمل في 9 دول من خلال أكثر من 15,000 موظف تقديم خدماتها عالمية المستوى في إدارة المرافق المتكاملة، التموين الصناعي وحلول الطعام، وحلول القوى العاملة الشاملة وإدارتها، والنقل والخدمات اللوجستية، وخدمات التوريد والتجارة المتخصصة. وتقدم الشركة حالياً خدمات إدارة المرافق في أكثر من 250 موقعاً حول العالم، وتقوم بإنتاج أكثر من 250,000 وجبة يومياً، وتتولى تقديم خدمات التموين في 27 صالة لكبار الشخصيات في مطارات المملكة العربية السعودية، واعتمدت مؤخراً لتقديم خدمات تموين الطائرات وإدارة وحدة الإنتاج المركزية في مطار دمشق الدولي.

كما تتسارع وتيرة الإنجاز في فندق وشقق ريكسوس بغداد، مشروع استثمار القابضة الأول من نوعه في العراق، حيث بلغت نسبة الإنجاز 40%، وهو المشروع الذي بدأ قبل إتمامه في تعزيز مكانة بغداد كعاصمة سياحية تحتضن أبرز علامات الضيافة العالمية. ويتصاعد الإقبال على اقتناء شقق ريكسوس بغداد مع انطلاق البيع على المخططات، وهي الشقق التي توفر تجربة سكن غير مسبوقة في العراق مع إطلالات خلابة على قلب المنطقة الخضراء.

كما تتقدم الأعمال في منتجع روزوود المالديف، حيث بلغ معدل الإنجاز 25% من المشروع الذي من المتوقع أن يصبح ضمن أهم الوجهات السياحية عالمياً، لاسيما مع تصميمه المميز الذي يراعي الاستدامة والخصوصية.

أداء قياسي لسهم استثمار القابضة

أظهر سهم استثمار القابضة زخماً صعودياً قوياً وثابتاً خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2025، مسجلاً ارتفاعاً قياسياً ليصل إلى 4.476 ريال قطري، بزيادة قدرها 166%.

ويعكس هذا الأداء الاستثنائي لسهم استثمار القابضة سداد السياسات الإدارية والتشغيلية الناجحة التي تنتهجها الشركة، بما يسهم في تعزيز القيمة الاستثمارية للمساهمين، انسجاماً مع التزامها المستمر الذي أكدته في إعلاناتها السابقة ومع إطلاق مشاريعها المتنوعة ومبادراتها التوسعية.