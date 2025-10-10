أعلنت السلطات الصينية، اليوم (الجمعة)، فرض رسوم إضافية «خاصة» على السفن الأمريكية التي تدخل مرافئها، كإجراء انتقامي مباشر للرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة في أبريل الماضي على السفن الصينية البناء أو الملكية.

ويحدد الإعلان، الذي صدر عن وزارة النقل الصينية، رسومًا تصل إلى 1,120 يوان (نحو 157 دولارًا أمريكيًا) لكل طن صافٍ للسفينة، بدءًا من 14 أكتوبر الجاري، مع زيادة تدريجية سنويًا.

إجراء وصف بالضروري

ووُصف الإجراء بأنه «ضروري للحفاظ على مصالح الصين في النقل البحري»، وسط مخاوف من تأثيره على التجارة العالمية التي تعتمد على طرق الشحن عبر المحيط الهادئ.

يأتي هذا التصعيد ضمن سياق التوترات التجارية المستمرة بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، والتي بدأت بشكل مكثف في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منذ 2018، وتصاعدت في ولايته الثانية، حيث أعلن مكتب ممثل التجارة الأمريكي في أبريل، عن تحقيق بموجب القسم 301 من قانون التجارة لعام 1974، متهمًا الصين بـ«سياسات غير عادلة تهدف إلى السيطرة على قطاع النقل البحري واللوجستيات والبناء السفني».

3.2 مليار دولار في 2026

ونتج عن ذلك فرض رسوم على السفن الصينية البناء أو المملوكة أو المشغلة من قبل كيانات صينية، تبدأ بـ50 دولارًا لكل طن صافٍ في أكتوبر 2025، وترتفع تدريجيًا إلى 140 دولارًا بحلول 2028، هذه الرسوم، التي تهدف إلى دعم صناعة السفن الأمريكية المتضائلة (التي بنت أقل من 10 سفن تجارية العام الماضي، مقابل أكثر من 1,000 في الصين)، متوقع أن تكلف أكبر 10 شركات شحن عالمية 3.2 مليار دولار في 2026 وحدها.

وفي بيان رسمي نشرته وزارة النقل الصينية اليوم، حددت الرسوم الإضافية على السفن المملوكة أو المشغلة من قبل شركات أمريكية، أو المبنية في الولايات المتحدة، أو تحمل العلم الأمريكي، كالتالي: 400 يوان (56 دولارًا) لكل طن صافٍ ابتداءً من 14 أكتوبر 2025، ترتفع إلى 640 يوان (90 دولارًا) في أبريل 2026، ثم 880 يوان في أبريل 2027، وتصل إلى 1,120 يوان في أبريل 2028، وتشمل أيضًا قيودًا محتملة على الوصول إلى الموانئ الرئيسية مثل شنغهاي وشنتشن، التي تتعامل مع 40% من التجارة العالمية.

وجاء الإعلان بعد اجتماع طارئ لمجلس الدولة الصيني، ويُعتبر ردًا مباشرًا على الرسوم الأمريكية التي وُصفت في بكين بـ«التمييزية والمخالفة لقوانين التجارة الدولية»، حيث قالت الوزارة: «ستتخذ الصين إجراءات مضادة ضرورية ضد أي دولة أو منطقة تفرض أو تدعم حظرًا أو قيودًا تمييزية تستهدف المشغلين أو السفن أو الطواقم الصينية».

ويشمل الإجراء أيضًا منع الوصول إلى خدمات الشحن الدولي المتعلقة بالصين للكيانات الأمريكية، مما قد يؤثر على شركات مثل Matson وAmerican President Lines.، وعلى الرغم من أن أسطول الولايات المتحدة يمثل 0.6% فقط من القدرة العالمية، إلا أن الرد الصيني قد يعيق التجارة المتبادلة التي بلغت 690 مليار دولار في 2024.