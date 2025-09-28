اختتم المؤتمر والمعرض السنوي لشركة SHRM في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت رعاية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية (FAHR) في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعماله بيوم حافل بالنقاشات التفاعلية، والحوارات الملهمة، والجلسات التي تناولت مستقبل العمل برؤى مبتكرة وأفكار محفزة.

استُهل اليوم الثاني بكلمة خاصة ألقاها مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة دبي العميد راشد ناصر راشد عبدالله، تلتها محاضرة ملهمة ألقاها شيف، الشريك التنفيذي في شركة Advent Private Equity والرئيس التنفيذي السابق لشركة بيبسيكو.

وتناولت جلسات اليوم موضوعات محورية مثل القيادة الشاملة، وتمكين الفرق المتنوعة لدفع الابتكار، وبناء قيادات مؤهلة لمتطلبات المستقبل. وكان من أبرز الفعاليات الجلسة الختامية التي حملت عنوان «إدارة غرفة الاجتماعات: دروس قيادية من هوليوود»، والتي قدمها سانفورد آر. كليمان، الرئيس التنفيذي لشركة EMV ومنتج أفلام هوليوود.

واختُتم المؤتمر بحفل جوائز النجوم – SHRM MENA Star Awards 2025، الذي احتفى بالإنجازات المتميزة والمساهمات البارزة في مجال الموارد البشرية على مستوى المنطقة.

عزز اليوم الثاني التزام SHRM MENA بدعم وتطوير ممارسات الموارد البشرية وقيادة الأعمال في المنطقة، وتعزيز الابتكار والتنوع والتعاون العالمي.

وقال المدير العام لـ SHRM MENA فيفيك أرورا: «أكد المؤتمر السنوي لـ SHRM MENA مجددًا التزام المنطقة ببناء بيئات عمل مؤهلة للمستقبل. ومن خلال جمع قادة الحكومات والتنفيذيين العالميين والمتخصصين في الموارد البشرية، نسعى إلى تبادل الأفكار التي تدفع عجلة الابتكار والشمولية والنمو المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لقد كان من الملهم مشاهدة هذا الزخم وروح التعاون التي ظهرت خلال اليومين الماضيين.»