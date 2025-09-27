النفط يخترق مستويات 70 دولاراً.. برنت يربح 5.17%

اتفاق مؤقت

حظر روسي

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، مدعومة بتخفيضات في صادرات الوقود نتيجة اضطرابات في البنية التحتية للطاقة، مع توقعات بتحقيق الخامين القياسيين أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف يونيو الماضي.وزادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 71 سنتا، ما نسبته 1.02%، ليصل إلى 70.13 دولار للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 5.17%. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.14%، ما يعادل 74 سنتا، مسجلا 65.72 دولار للبرميل.وقال خبير في أسواق النفط بإحدى الشركات العالمية جون كيلدوف: إن الأسواق تواصل التركيز على الوضع بين روسيا وأوكرانيا، لافتا بقوله: بدأت هجمات الطائرات المسيّرة التي تشنّها أوكرانيا في التزايد. وأضاف رئيس إحدى الشركات النفطية آندرو ليبو: إن الرئيس ترمب يواصل الضغط على حلفاء الولايات المتحدة لخفض الواردات الروسية. وبين قائلا: قد نرى الهند وتركيا تقلصان بعض وارداتهما من روسيا.من جهتها، أوضحت وزارة النفط العراقية أن النفط الخام تدفّق عبر خط أنابيب من إقليم كردستان شبه المستقل بشمال العراق إلى تركيا لأول مرة منذ عامين ونصف العام، بعد اتفاق مؤقت أنهى الجمود. ووفقا لبيان الوزارة، بدأ الضخ الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينتش). وأضافت الوزارة: «انطلقت عمليات التشغيل عند الساعة السادسة صباحا بوتيرة عالية وانسيابية تامة من دون تسجيل أي مشكلات فنية تُذكر».

وقال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني: «إن الاتفاق بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان ومنتجي النفط الأجانب العاملين في الإقليم، سيشهد تدفق ما بين 180-190 ألف برميل يوميا من النفط إلى ميناء جيهان التركي.



وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قد قال أخيرا: إن روسيا ستفرض حظرا جزئيا على صادرات الديزل حتى نهاية العام، وستمدد الحظر القائم على صادرات البنزين. وتواجه عدة مناطق روسية نقصا في بعض أنواع الوقود بسبب انخفاض القدرة على تكرير النفط.