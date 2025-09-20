رسوم الجمارك تبطئ تجارة ألمانيا

انخفاض رابع

تواصل ألمانيا تصدير سلع إلى الولايات المتحدة أكثر من السلع التي تستوردها منها، لكن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تُبطئ حركة التجارة بين البلدين.وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، أخيرا، أن فائض صادرات ألمانيا إلى الولايات المتحدة انخفض من يناير إلى يوليو 2025 إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021.وبحسب البيانات، بلغ فائض الميزان التجاري الألماني مع الولايات المتحدة 34.6 مليار يورو، أي أقل بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وعلى الصعيد العالمي، تراجع فائض ألمانيا في التجارة الخارجية بمقدار 32.7 مليار يورو، أو بنسبة 21.2 %، ليبلغ 121.3 مليار يورو، ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة الواردات من الصين.ورغم هذا التراجع، تبقى الولايات المتحدة الشريك التجاري الذي تحقق معه ألمانيا أعلى فائض في الصادرات. واعتبارا من 7 أغسطس الماضي، فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 15% على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي، بينما ارتفعت رسوم الصلب والألمنيوم إلى 50% منذ يونيو الماضي.ورغم أن معظم الصادرات الألمانية وُجهت إلى الولايات المتحدة في يوليو الماضي، فقد سجل هذا الشهر الانخفاض الشهري الرابع على التوالي، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021.وسجلت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة في الأشهر السبعة الأولى من العام انخفاضا بنسبة 5.3 % لتصل إلى 89.9 مليار يورو، فيما ارتفعت الصادرات الأمريكية إلى ألمانيا بنسبة 2.2% لتصل إلى 55.3 مليار يورو.