بدء محادثات تجارية بين أمريكا والصين في مدريد

انطلقت اليوم في مدريد محادثات تجارية بين الصين والولايات المتحدة، بمشاركة وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ.وتتناول المباحثات القضايا الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى النزاع حول تطبيق «تيك توك»، في ظل مهلة تنتهي في 17 سبتمبر الجاري؛ لإيجاد مشترٍ غير صيني للتطبيق أو مواجهة حظره في الولايات المتحدة.وتأتي هذه الاجتماعات بعد أشهر من التوترات التجارية وفرض رسوم جمركية متبادلة بلغت مستويات قياسية مطلع العام الحالي، قبل أن يتوصل الطرفان إلى تهدئة خُفّضت بموجبها الرسوم إلى 30% أمريكية و10% صينية، مع تجميد أي زيادات إضافية حتى نوفمبر القادم.من ناحية أخرى، أفادت وزارة التجارة الصينية، في بيان صدر أمس، بأنها بدأت تحقيقاً لمكافحة الإغراق يستهدف بعض الرقائق التناظرية القادمة من الولايات المتحدة.جاء هذا الإعلان بعد يوم واحد من إضافة الولايات المتحدة المزيد من الشركات الصينية على قائمة الكيانات، وقبيل اجتماع مرتقب في مدريد بين وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ لإجراء محادثات بشأن التجارة وقضايا أخرى.وكان إعلان حكومي نشر في السجل الاتحادي بالولايات المتحدة، أن واشنطن أضافت، أخيراً، 32 كياناً إلى قائمة وزارة التجارة للكيانات التجارية الخاضعة لقيود، منها 23 كياناً من الصين.وطالبت وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة الدول الصناعية السبع والدول الحليفة في الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية مؤثرة على الواردات من الصين والهند لوقف مشترياتهما من النفط الروسي.