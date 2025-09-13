ما توقعات تدفقات الاستثمار للأسواق الناشئة في 2026 ؟





المستفيدون من التدفقات

يرجح أن تستقطب الأسواق الناشئة تدفقات استثمارية أكبر مطلع العام القادم، مع تزايد المؤشرات على مرونة هذه الاقتصادات، مما يدفع نحو مزيد من الابتعاد عن الأصول الأمريكية، وذلك بحسب «بنك أوف أمريكا».وفي إشارة إلى الأسواق النامية، قال رئيس إستراتيجية الدخل الثابت للأسواق الناشئة العالمية بالبنك ديفيد هاونر: «إن الناس سيصبحون أكثر تفاؤلاً في بداية العام القادم عندما يتأكدون من أن تأثير التوترات التجارية على الاقتصاد سيكون محدوداً».وأضاف: «حتى التدفقات الصغيرة الخارجة من الولايات المتحدة يمكن أن تحمل أثراً كبيراً».وأوضح هاونر، الذي أبقى على رؤيته المتفائلة للأسواق الناشئة منذ الربع الأول، أن هذه الفئة من الأصول ستستفيد من ضعف الدولار، ومن إمكانية خفض أسعار الفائدة مجدداً من قبل البنوك المركزية المحلية، إضافة إلى الانكشاف المنخفض تاريخياً من جانب الصناديق العالمية.من جانبهم، أشار محللون في «مورغان ستانلي» إلى أن مشتريات الأجانب من أصول الأسواق الناشئة بقيت محدودة حتى الآن، لكنهم يتوقعون أن تسهم التدفقات الجديدة في تنشيط القطاع خلال الأشهر الأخيرة من العام.تعزز هذه التعليقات موجة التفاؤل حيال الأسواق الناشئة، إذ يراهن المستثمرون على تفوق فئة الأصول هذه على نظيراتها في الأسواق المتقدمة، مع شروع الصناديق العالمية التي ظلت على الهامش في زيادة استثماراتها داخل الأسواق النامية. وقد منحت ديون الأسواق الناشئة المستثمرين عائداً يقارب 9% هذا العام، وفق مؤشر «بلومبرغ»، مقارنة بعائد بلغ 7.5% على ديون الأسواق المتقدمة خلال الفترة ذاتها.وأفاد هاونر أن البرازيل والمكسيك وكولومبيا وتركيا وبولندا ستكون من بين المستفيدين الرئيسيين من التدفقات الواردة الأجنبية. وأضاف أن السندات الآسيوية المقومة بالعملات المحلية ستستقطب على الأرجح سيولة أقل، إذ إن أسعار الفائدة المنخفضة بالفعل وتفضيل العملات الأضعف في الاقتصادات المعتمدة على التصدير يحدان من فرص تحقيق مكاسب.