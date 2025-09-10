مستوى تاريخي لأسهم اليابان.. ارتفاع ملحوظ لأسواق آسيا

سجّلت الأسهم الآسيوية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم، متتبعة الإغلاق القياسي لوول ستريت، بدعم توقعات خفض الفائدة الأمريكية، مع تصدر كوريا الجنوبية وهونغ كونغ المكاسب، فيما ظلت الأسهم اليابانية قرب مستوياتها التاريخية.وقفز مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.2% ليسجل أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، مدعومًا بارتفاع مؤشر التكنولوجيا الفرعي هانغ سنغ للتكنولوجيا بنسبة 2%، أما في كوريا الجنوبية، فقد قفز مؤشر كوسبي بنسبة 1.5% بفضل الأداء القوي لأسهم شركات الرقائق.وصعد مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.5% ليظل قريبًا من قمته التاريخية البالغة 44,185.7 نقطة المسجلة أمس، وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.4%.وفي الأسواق الأخرى، ارتفع مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بأكثر من 1%، بينما صعد مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.2%، فيما أشارت العقود الآجلة لمؤشر نيفتي 50 الهندي إلى مكاسب قدرها 0.4% عند الافتتاح.وفي الصين، تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1%، فيما هبط مؤشر شنغهاي شنتشن CSI 300 بنسبة 0.2%.