تباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات اليوم، بينما احتفظت بعض المؤشرات بمكاسب محدودة في ظل حالة من الحذر قُبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة.وارتفع مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.13% ليصل إلى 552 نقطة، في حين سجل مؤشر DAX الألماني تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1%.أما في فرنسا، فصعد مؤشر CAC 40 بنسبة 0.2%، بينما ارتفع مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.1%.وخلال تداولات الأسبوع الماضي، تراجعت الأسهم الأوروبية، متأثرة بانخفاض سهم «نستله» 3.2%، وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إلى 550.48 نقطة، وتصدرت أسهم قطاع الأغذية الخسائر وتراجعت 1.2%.وسجل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي ارتفاعًا بنسبة 0.27% بمقدار نقطة واحدة ليصل إلى 551 نقطة، وزاد مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.27% بمقدار 20 نقطة ليصل إلى 7,724 نقطة.