بسبب انخفاض الطلب.. تراجع مبيعات المساكن في أمريكا

تشهد سوق الإسكان الأمريكية تباطؤاً واضحاً نتيجة ارتفاع أسعار المنازل ونقص القدرة الشرائية للمشترين.واضطر العديد من البائعين في الجنوب والغرب لتقديم تنازلات تشمل خفض الأسعار أو تغطية تكاليف إضافية لجذب المشترين.ووصل متوسط سعر المنزل المعروض للبيع في يوليو نحو 439450 دولاراً، بينما لا يستطيع غالبية متوسطي الدخل دفع أكثر من 298 ألف دولار، ما يجعل 7 من كل 10 أمريكيين عاجزين عن الشراء.ومع ارتفاع المعروض من المنازل للشهر الـ21 على التوالي، تراجعت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 1.3% مقارنة بالعام الماضي، لتسجل أدنى مستوياتها منذ ثلاثة عقود.ومن أسباب تراجع المبيعات تردد المشترين المحتملين في قبول ما يعتبرونه أسعاراً غير معقولة، في حين أن الإنشاءات الجديدة تتيح للمشترين خيارات أوسع وتضغط على البائعين لجعل منازلهم أكثر جاذبية.ونتيجة لذلك، بينما ارتفع متوسط ​​سعر بيع المنازل على المستوى الوطني بشكل طفيف في يوليو الماضي، شهدت بعض المناطق الحضرية انخفاضاً، مما يشير إلى انعكاس في ديناميكية القوة بين المشترين والبائعين.ومن النادر حالياً حدوث حروب مزايدة لشراء المنازل كالتي أدت إلى ارتفاع هائل في أسعار المنازل بنسبة 50% تقريباً على المستوى الوطني في وقت سابق من هذا العقد.ورغم هذا التوجه المتفائل، لا تزال سوق الإسكان تعاني من حالة ركود. وانخفضت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بنحو 1.3% مقارنة بمستواها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي، حين هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 30 عاماً.