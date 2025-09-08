بعد استقالة «إيشيبا».. الين ينخفض أمام أغلب العملات

انخفض الين أمام أغلب العملات عقب استقالة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، بينما تكبد الدولار خسائر على خلفية تقرير وظائف أمريكي ضعيف عزز التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة هذا الشهر.وتراجع الين في التعاملات الآسيوية 0.6 % مقابل الدولار إلى 148.25.وانخفضت العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عام مقابل اليورو والجنيه الإسترليني عند 173.91 و200.33 على الترتيب.وكان إيشيبا قد أعلن استقالته، ما يمهد الطريق لفترة محتملة طويلة من عدم اليقين السياسي في لحظة حساسة بالنسبة لرابع أكبر اقتصاد في العالم.وانخفض الين كرد فعل في التعاملات الآسيوية، واستقر في النهاية على انخفاض بنسبة 0.5 % مقابل الدولار عند 148.16، بعد أن قلص بعض خسائره خلال الجلسة. كما تراجع الين إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام مقابل اليورو والجنيه الإسترليني عند 173.91 و200.33 على التوالي.ويركز المستثمرون على احتمالية أن يحل محل إيشيبا مدافع عن سياسات مالية ونقدية أكثر مرونة، مثل سانا تاتايشي، المحنكة في الحزب الديمقراطي الليبرالي، التي انتقدت رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة.