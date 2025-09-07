أنغولا تعتزم منح تراخيص النفط في الربع الأخير

أعلنت أنغولا أنها تعتزم فتح جولة جديدة لمنح تراخيص التنقيب عن النفط بحلول الربع الأخير من العام الحالي، في إطار جهودها للحفاظ على مستوى إنتاج الخام فوق مليون برميل يوميًا.وستكون هذه الجولة الأخيرة ضمن إستراتيجية متعددة السنوات أطلقتها الحكومة عام 2019، وتهدف إلى منح 50 امتيازاً في ثالث أكبر منتج للنفط الخام في أفريقيا.وقال وزير الموارد المعدنية والنفط والغاز، ديامانتينو أزيفيدو، في بيان اليوم: «هدفنا هو الوصول إلى إنتاج مليون برميل يوميًا في العام القادم، نحن بلد يعتمد على آبار ناضجة في حقولنا، وحلنا هو البحث عن مكامن جديدة».وتأتي جولة التراخيص هذه ضمن مساعي الحكومة لجذب الاستثمارات إلى قطاع النفط.وكانت مستويات الإنتاج قد انخفضت في يوليو الماضي إلى أقل من مليون برميل يوميًا، للمرة الأولى منذ انسحاب البلاد من منظمة «أوبك» في 2023.