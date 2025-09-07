رسوم الجمارك تهبط بصادرات النمسا إلى أمريكا

تراجع إجمالي صادرات النمسا بنسبة 3.1% في النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 94.17 مليار يورو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء النمساوية.في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 2.9% إلى 97.46 مليار يورو، ما أسفر عن تسجيل عجز تجاري بقيمة 3.29 مليار يورو، بعد فائض قدره 2.43 مليار يورو في النصف الأول من 2024.وأشارت البيانات إلى انخفاض الصادرات النمساوية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.2%، إذ بلغت 64.39 مليار يورو، فيما ارتفعت واردات النمسا من الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.3% لتصل إلى 63.92 مليار يورو.كما شهدت الصادرات النمساوية إلى الولايات المتحدة تراجعاً بأكثر من 14% في النصف الأول من العام الحالي، متأثرة بسياسة التعرفات الجمركية التقييدية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خصوصاً في قطاع الآلات والمركبات الذي انخفض بنسبة 17.5%.وعلى الرغم من انخفاض الصادرات، سجلت حركة التجارة الخارجية مع الدول غير الأوروبية زيادة في حجم الواردات بنسبة 8.1%، لتبلغ 33.55 مليار يورو، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 6.9% إلى 29.78 مليار يورو.