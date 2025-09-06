الغيص: «أوبك+» ستزيد إنتاج النفط إلى 64 مليون برميل بحلول 2050

كشف الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» هيثم الغيص، أن التوقعات تشير إلى أن «أوبك+» بقيادة أعضاء المنظمة ستزيد الإنتاج من 49 مليون برميل يومياً إلى نحو 64 مليون برميل يومياً بحلول عام 2050.وأكدت مصادر، بحسب ما نشر موقع «العربية. نت» أن «أوبك+» ستدرس زيادة إنتاج النفط في اجتماع يُعقد يوم الأحد، في إطار سعي المجموعة لاستعادة حصتها السوقية.وبشأن الأسعار، تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي في آخر تداولات لها، إلى أدنى مستوياتها منذ مايو الماضي، وسط ترقب الأسواق لنتائج اجتماع «أوبك+».وهبط سعر غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.5% لتتم تسويته دون مستوى 62 دولاراً للبرميل، منخفضاً بنسبة 3.3%. وانخفض سعر خام برنت تسليم نوفمبر القادم بنسبة 2.2% لتتم تسويته عند 65.50 دولار للبرميل.وكانت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة «أوبك+»، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، وسبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، قد عقدت اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي، في شهر أغسطس الماضي؛ لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.وفي ضوء الآفاق المستقبلية المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، وبناءً على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024م بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025م، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 547 ألف برميل يوميًا في شهر سبتمبر 2025م مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في أغسطس 2025م، وهو ما يعادل أربع زيادات شهرية.يذكر أن الإعادة التدريجية لتعديلات الإنتاج التطوعية يمكن إيقافها مؤقتًا أو تعديلها، حسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق، كما نوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة «أوبك+» أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض.وجددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق على مراقبتها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024م، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024م.