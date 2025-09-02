النفط يقفز صوب 70 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط، مدعومة بتصاعد الحرب في أوكرانيا وما أثارته من تساؤلات حول قدرة روسيا على الحفاظ على تدفقات الإمدادات، في وقت يظل فيه الغموض مسيطراً على تأثير السياسات الأمريكية على المنتجين.وسجلت عقود خام برنت تسليم نوفمبر 69.46 دولار للبرميل عند الساعة 10:54 صباحاً بتوقيت لندن، مرتفعة بنسبة 1.92% عن إغلاق الإثنين. أما عقد أكتوبر لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) فتم تداوله عند 65.78 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 3.06%، علماً بأن السوق الأمريكية كانت مغلقة يوم الإثنين بسبب عطلة عيد العمال.ولم تتم تسوية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أمس؛ بسبب عطلة في الولايات المتحدة.وأدت الهجمات الأوكرانية الأخيرة بطائرات مسيرة إلى إغلاق منشآت تمثل 17% على الأقل من طاقة معالجة النفط الروسي، أو 1.1 مليون برميل يوميا.وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال أخيرا: «إن أوكرانيا تخطط لشن ضربات جديدة في العمق الروسي بعد أسابيع من هجمات مكثفة على أصول طاقة روسية».وبعد مرور ثلاث سنوات ونصف السنة على الحرب، كثفت كل من روسيا وأوكرانيا من الضربات الجوية في الأسابيع الأخيرة. وقد استهدفت روسيا أنظمة للطاقة والنقل في أوكرانيا، في حين هاجمت أوكرانيا مصافي للنفط وخطوط أنابيب روسية.