«مورغان ستانلي» لـ«الفيدرالي»: خفضوا رأس المال المفروض علينا

طلب بنك «مورغان ستانلي» من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض متطلبات رأس المال المفروضة عليه، وفق ما ذكره البنك لدى إعلانه عن متطلبات رأس المال القادمة لمعظم البنوك في «وول ستريت»، التي جاءت متماشية مع توقعاتها.قال بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في بيان: «طلب البنك إعادة النظر لتخفيض هذه المتطلبات، ومجلس البنك يراجع الطلب لخفض متطلبات هامش رأس المال الإضافي الخاص باختبارات الإجهاد ويخطط لاتخاذ قرار ونشره بحلول 30 سبتمبر القادم».ويمثل إعلان البنك المركزي ختاماً رسمياً لتدريبات اختبارات الإجهاد السنوية، وهي عملية متعددة المراحل تهدف لتقييم قدرة أكبر المقرضين في البلاد على الصمود في ظل سيناريوهات اقتصادية افتراضية. تُختتم العملية بفرض نسبة محدثة من متطلبات نسبة رأس المال الأساسي العادي من المستوى الأول المفروضة على كل بنك، على أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر القادم.وشمل اختبار الإجهاد العام الحالي 22 بنكاً من بينهم «مورغان ستانلي»، اجتازتها جميعاً بسهولة، إذ أظهرت النتائج قدرتها على تحمل خسائر تتجاوز 550 مليار دولار. تشمل متطلبات رأس المال المعلنة أمس عدة مكونات، من بينها حد أدنى موحد لجميع البنوك بنسبة 4.5% لرأس المال الأساسي العادي من المستوى الأول، إضافة إلى متطلبات هامش رأس المال الإضافي الخاص باختبارات الإجهاد. كما تُفرض على أكبر البنوك -أو ما يُعرف بالبنوك ذات الأهمية النظامية العالمية- رسوم إضافية على رأس المال.ويأتي إعلان «الفيدرالي» في وقت يترقب فيه القطاع المصرفي نتائج التعديلات التي يخطط البنك لإدخالها على عملية اختبارات الإجهاد. في أبريل الماضي، كشفت الهيئة عن مقترح لاحتساب متوسط النتائج على مدى عامين عند تحديد متطلبات رأس المال.وقالت نائبة رئيس الفيدرالي للإشراف ميشيل بومان:«إن هذه التغييرات المحتملة ستساعد الوكالة على التعامل مع التقلب المفرط في نتائج اختبارات الإجهاد ومتطلبات رأس المال المقابلة لها».