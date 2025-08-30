الهند: لن نرضخ لرسوم الجمارك ونسعى لغزو أسواق جديدة

أكّد وزير التجارة الهندي بييوش غويال، بعد بدء سريان رسوم جمركية بنسبة 50% على منتجات بلاده المصدرة إلى الولايات المتحدة، أن الهند لن ترضخ، وستركّز على غزو أسواق جديدة. وقال غويال خلال مؤتمر صحافي في العاصمة نيودلهي: «لن نرضخ ولن نظهر ضعفاً، وسنواصل التقدّم معاً ونغزو أسواقاً جديدة». وأضاف: «نحن دائماً على استعداد لإبرام اتفاقات تجارة حرّة».وفي قرار اتّخذه الرئيس ترمب رداً على مواصلة شراء الهند النفط الروسي، ارتفعت الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الهندية الواردة إلى الولايات المتحدة من 25% إلى 50% يوم الأربعاء.ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الهندية على بدء سريان هذا التدبير، علما أنها كانت قد وصفته في السابق بأنه «مجحف وغير مبرّر وغير منطقي». وتعدّ الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على الهند من الأعلى التي أقرّها ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض.وبرغم القلق بشأن آفاق الاقتصاد الهندي، ارتفع إجمالي الناتج المحلي الهندي بنسبة 7.8% بين أبريل ويونيو، مقارنة بالفترة الربعية عينها من العام الماضي، وفق بيانات رسمية نشرت أخيراً. ويعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى زيادة النفقات العامة ونموّ قطاع التصنيع وتحسّن ثقة المستهلكين.وفي الفترة بين أبريل ويوليو الماضيين، تواصلت الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة جزئياً لأن المصدّرين قدّموا تواريخ بعض الشحنات مسبقاً، لكن الخبراء يتوقعون أن تنخفض بدرجة كبيرة مع بدء سريان الزيادات الجمركية الجديدة. وفي عام 2024، كانت الولايات المتحدة أكبر مستورد للمنتجات الهندية، مع سلع بلغت قيمتها الإجمالية 87.3 مليار دولار.وأعلنت وزارة التجارة الهندية نيّة الحكومة اتخاذ تدابير في الأيام القادمة لدعم القطاعات وتحفيز الاقتصاد. وقال غويال إنه في وسعه التأكيد بوضوح أن الصادرات الهندية ستتخطّى هذه السنة الأرقام المسجلة في 2024-2025.