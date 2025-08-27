روسيا: خفض توقعات النمو إلى 1.5% في 2025

توقع وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، خلال اجتماع بالكرملين، اليوم، أن يبلغ النمو الاقتصادي 1.5% خلال مجمل عام 2025، أي أقل بنقطة مئوية واحدة من التوقعات الرسمية السابقة.وشهد الاقتصاد الروسي نمواً قوياً خلال عامي 2023 و2024، على الرغم من جولات متعددة من العقوبات الغربية المفروضة بعد غزوها لأوكرانيا عام 2022، إلا أن الاقتصاد يتباطأ بشكل حاد هذا العام.وأبلغ سيلوانوف الرئيس فلاديمير بوتين أن وزارة الاقتصاد تتوقع نمواً لا يقل عن 1.5% هذا العام، بينما كانت التوقعات الرسمية لعام 2025 هي 2.5%.وقال سيلوانوف: «إذا شهدنا هذا العام ظروفاً صعبة لتطبيق السياسة النقدية والائتمانية، فإننا نتوقع أن معدل النمو الاقتصادي لن يقل عن 1.5% هذا العام، على الأقل وفقاً لتقييم وزارة الاقتصاد».وأضاف: «ستتيح الميزانية المتوازنة للبنك المركزي المزيد من الفرص لتخفيف صرامة السياسة النقدية والائتمانية، مما يعني أن موارد الائتمان ستكون متاحة بشكل أكبر، وستظهر المزيد من الموارد في قطاعات الاقتصاد. وبالتالي، سيعطي هذا العام القادم زخماً إضافياً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية».ونما الاقتصاد الروسي بنسبة 4.3% في عام 2024، على الرغم من أن البنك المركزي الروسي يتوقع نمواً يتراوح بين 1 و2% خلال العام الحالي.وقال بوتين لسيلوانوف: «هناك العديد من الفروق الدقيقة فيما يتعلق بضمان النمو الاقتصادي. ولكن بشكل عام، بالطبع، أؤيد هذا النهج».