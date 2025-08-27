تعافي أسهم أوروبا من أكبر انخفاض في 30 يوماً

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلًا اليوم، لتتعافى من أكبر انخفاض شهدته منذ نحو شهر، بينما يترقب المستثمرون نتائج الأعمال المالية لشركة الذكاء الاصطناعي العملاقة «إنفيديا».وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4%، كما ارتفع المؤشر الفرنسي «كاك 40» بالنسبة نفسها بعد أن سجل أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع خلال الجلسة السابقة. وسجلت مؤشرات الأسهم في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا ارتفاعات تراوح بين 0.1% و0.3%.وكانت أسهم أوروبا، قد تراجعت أمس، بعد أن اقتربت من أعلى مستوياتها على الإطلاق في الجلسة السابقة، وسط تفاؤل بشأن تيسير السياسة النقدية الأمريكية.وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3%، وتراجع مؤشر «داكس الألماني» بنسبة 0.5%، وهبط مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.4%، وتأثر المؤشر «ستوكس 600» بهبوط سهم «أورستد» الدنماركية، والذي خسر 15.5%.يذكر أن تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب، خلال خطابه في ندوة جاكسون هول، أخيراً، قد ساهمت في ارتفاع الأسهم الأوروبية، في آخر جلسة تداولات لها، وأغلقت عند أعلى مستوى لها في أكثر من 5 أشهر، بدعم تصريحات باول باحتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر القادم.وفتحت تصريحات باول المجال أمام خفض أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 16 و17 سبتمبر القادم، كما ألقت الضوء أيضاً على تقارير الوظائف والتضخم التي ستصدر قبل ذلك الموعد.ويتوقع المتداولون الآن باحتمال نحو 90% خفض أسعار الفائدة في سبتمبر القادم، مقارنة بنحو 75% قبل تصريحات باول.