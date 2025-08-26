بضغط خسائر أسهم فرنسا.. مؤشرات أوروبا تتراجع

انخفضت الأسهم الأوروبية (الثلاثاء) بضغط من الخسائر التي سجلتها الأسهم الفرنسية، في حين أدت المخاوف المتزايدة إزاء استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تراجع الإقبال على الأصول الأعلى في المخاطر حول العالم.وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقاً 0.7% بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش مع تراجع جميع البورصات الرئيسية في المنطقة. وهبط المؤشر كاك 40 الفرنسي 1.4%.وفي ألمانيا، انخفض مؤشر داكس بنسبة 0.9% ليصل إلى 24.065 نقطة، كما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 2.1% ليصل إلى 7.678.79 نقطة. ونزل مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.7% ليصل إلى 9.262.22 نقطة.وفي أمريكا، أغلقت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت للأوراق المالية، على تراجع، إذ انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأمريكية بواقع 27.59 نقطة، أي بنسبة 0.4%، ليصل إلى 6.439.32 نقطة، لكنه لا يزال قريباً من أعلى مستوى له على الإطلاق.وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي متراجعاً بواقع 349.27 نقطة، أي بنسبة 0.8%، ليصل إلى 45.282.47 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق (الجمعة الماضية). وتراجع مؤشر ناسداك المركب بواقع 47.24 نقطة، أي بنسبة 0.2%، ليصل إلى 21.449.29 نقطة.وفي آسيا، انخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1% ليصل إلى 3.177.82 نقطة، بعدما أظهرت البيانات تحسناً في ثقة المستهلكين، ما عزز التوقعات بأن البنك المركزي لن يجري أي تغييرات على أسعار الفائدة. وتراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.1% ليصل إلى 25.550.41 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.4% ليصل إلى 3.868.38 نقطة.