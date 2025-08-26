أسهم آسيا تتبع خسائر «وول ستريت».. ومؤشرات الصين تستقر

تراجعت الأسهم الآسيوية، في تعاملات اليوم، متتبعة خسائر «وول ستريت»، وسط ضغوط على أسهم التكنولوجيا وترقّب نتائج أرباح «إنفيديا».وانخفض مؤشر نيكي 225 الياباني بنحو 0.9%، وتراجع مؤشر توبكس بالنسبة ذاتها، فيما فقد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 1%.كما تراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.2%، بينما استقر مؤشر سي إس آي 300 الصيني مرتفعاً بنحو 0.1% قرب أعلى مستوياته في 3 سنوات.وفي أستراليا، هبط مؤشر إيه إس إكس 200 بنسبة 0.6% مع ضغوط من أسهم التعدين، في حين انخفض مؤشر نيفتي 50 الهندي 0.7%، وتراجع مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة 0.3%.واستقرت الأسهم الصينية قرب أعلى مستوياتها في سنوات متعددة، إذ ارتفع مؤشرا شنغهاي المركب وسي إس آي 300 بنسبة 0.1% لكل منهما.وكانت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت للأوراق المالية، قد أغلقت على تراجع، إذ انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأمريكية بواقع 27.59 نقطة، أي بنسبة 0.4%، ليصل إلى 6.439.32 نقطة، لكنه لا يزال قريباً من أعلى مستوى له على الإطلاق.وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي متراجعاً بواقع 349.27 نقطة، أي بنسبة 0.8%، ليصل إلى 45.282.47 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق (الجمعة الماضية).وتراجع مؤشر ناسداك المركب بواقع 47.24 نقطة، أي بنسبة 0.2%، ليصل إلى 21.449.29 نقطة.وانخفض مؤشر داكس الألماني، في التداولات الأوروبية المبكرة، بنسبة 0.9% ليصل إلى 24.065 نقطة، كما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 2.1% ليصل إلى 7.678.79 نقطة. ونزل مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.7% ليصل إلى 9.262.22 نقطة.وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4%. وهبط مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني، في التداولات الصباحية، بنحو 1% ليصل إلى 42.394.40 نقطة.وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.4% ليصل إلى 8.935.60 نقطة.وانخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1% ليصل إلى 3.177.82 نقطة، بعدما أظهرت البيانات تحسناً في ثقة المستهلكين، ما عزز التوقعات بأن البنك المركزي لن يجري أي تغييرات على أسعار الفائدة. وتراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.1% ليصل إلى 25.550.41 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.4% ليصل إلى 3.868.38 نقطة.وقال نايجل جرين، من مجموعة «ديفير» للاستشارات المالية: «المستثمرون يبدون رد فعلهم لأن استقلالية البنك المركزي أمر بالغ الأهمية لاستقرار الأسواق، وأي إشارة إلى خضوعه للتأثير السياسي تدق ناقوس الخطر في كل مكان».