ارتفع الذهب، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، مدعومًا بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ترقب المستثمرين لاجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين لمناقشة اتفاق سلام مع روسيا.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 3345.64 دولار للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ أول أغسطس الجاري.وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3% إلى 3391.80 دولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 38.08 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.8 % إلى 1346.61 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 1.3 % إلى 1126.85 دولار للأوقية.وسجل سعر أوقية الذهب العالمي انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.8% ليسجل ادنى مستوى في أسبوعين عند 3329 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3399 دولاراً للأونصة ليغلق الأسبوع الماضي عند 3335 دولاراً للأوقية.وجاء هذا التراجع في سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي بعد أسبوعين متتاليين من الصعود؛ الأمر الذي يدل على عدم وضوح توجه الذهب خلال الفترة الأخيرة، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.وصدرت خلال الأسبوع الماضي بيانات التضخم الأمريكية، وجاءت بيانات أسعار المستهلكين لتظهر بأعلى من المتوقع، إلا أن بيانات مؤشر أسعار المنتجين أظهر تراجعاً بالإضافة إلي بيانات مبيعات التجزئة الأمر الذي قلل من التوقعات في الأسواق أن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض الفائدة بشكل كبير يصل إلى 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر.