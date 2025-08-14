واصل الذهب مكاسبه لليوم الثالث على التوالي، مدعوماً بتوقعات متزايدة بأن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وذلك بعد صدور بيانات تضخم معتدلة أثرت سلباً على قيمة الدولار.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 3,357.65 دولار للأوقية بحلول الساعة 0410 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% إلى 3,406.80 دولار.

ونقلت وكالة «رويترز» عن المحلل المالي في «كابيتال دوت كوم» كايل رودا قوله: «الأسواق تتوقع احتمال خفض الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس في سبتمبر، ما يضعف الدولار ويدفع أسعار الذهب للارتفاع، مع تراجع عوائد السندات أيضاً».

وأضاف أن الاتجاه الفني للذهب يبدو إيجابياً، مشيراً إلى أن السوق بحاجة إلى اختراق مستوى 3,400 دولار بشكل مستدام لتأكيد الاتجاه الصعودي.

وشهد الدولار الأمريكي تراجعاً قرب أدنى مستوياته خلال أسابيع مقابل العملات الأخرى، ما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأجنبية، كما استقرت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع.

وأظهرت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفاعاً طفيفاً في يوليو، ما عزز التوقعات بخفض الفائدة الشهر المقبل، وأشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت إلى احتمال كبير لخفض الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي» يرى المتداولون أن خفض الفائدة في 17 سبتمبر بات شبه مؤكد، مع احتمالات بنسبة 6% لخفض كبير بمقدار نصف نقطة، ويُعتبر الذهب الذي لا يدر عائداً استثماراً جذاباً في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية إضافية هذا الأسبوع، بما في ذلك مؤشر أسعار المنتجين، طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ومبيعات التجزئة، للحصول على مؤشرات حول مسار سياسة الفيدرالي.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي دونالد ترمب من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يراوغ بشأن رغبته في إنهاء الحرب، وذلك قبل محادثات ترمب وبوتين.

وفي أسواق المعادن الأخرى، استقر سعر الفضة الفورية عند 38.49 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1,336.0 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.2% إلى 1,135.93 دولار.