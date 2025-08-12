ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في مستهل تعاملات الأسبوع، مدفوعة بمكاسب حادة لشركات التكنولوجيا وتجدد التفاؤل عقب الهدنة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.وذكرت بورصة طوكيو للأوراق المالية، أن مؤشر نيكي الياباني الذي يضم 225 إصدارًا أنهى جلسة اليوم على ارتفاع بنسبة 2.15%؛ أي ما يعادل 897.69 نقطة، ليغلق عند 42718.17 نقطة، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 1.39%، أي ما يعادل 42.16 نقطة، ليغلق عند 3066.37 نقطة، وهو أعلى مستوى لهما على الإطلاق.وعلى صعيد السندات والعملات، استقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات عند 1.499%، مع ثبات سعر صرف الدولار مقابل الين الياباني عند مستوى 148.19 ين، ما يعكس حالة من الاستقرار في الأسواق المالية المحلية.وكانت أسهم التكنولوجيا في مقدمة الرابحين، حيث قفز سهم سوفت بنك بنسبة 6.9% إثر تقارير تفيد ببدء المجموعة اختيار بنوك استثمارية لإدارة الطرح العام الأولي لشركة «باي باي» المتخصصة في خدمات الدفع الإلكتروني بالولايات المتحدة.كما شهدت أسهم شركتي أدفانتست ولايزرتك المتخصصتين في قطاع أشباه الموصلات ارتفاعات قوية بلغت 6.35% و7.15% على التوالي، مما يعكس الزخم المتصاعد في هذا القطاع الحيوي.وعلى الرغم من الأداء القوي للمؤشرات، سجل المستثمرون الأجانب أول صافي بيع للأسهم اليابانية والعقود الآجلة منذ 16 أسبوعًا، حيث قاموا بتصفية استثمارات بقيمة 342 مليار ين (ما يعادل 2.31 مليار دولار) خلال الأسبوع المنتهي في الأول من أغسطس.ويمثل هذا تحولًا حادًا مقارنة بمشتريات صافية بلغت 1.26 تريليون ين في الأسبوع السابق، ما يعكس بعض الحذر في توجهات المستثمرين الأجانب رغم المعنويات الإيجابية للسوق المحلية.