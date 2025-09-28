22 نقطة تراجع لبورصة الكويت.. ومؤشر البحرين ينخفض 2.64

الأسهم المتداولة

أغلقت بورصة الكويت، اليوم، على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 22.63 نقطة، ما نسبته 0.26%، ليصل إلى مستوى 8,755.47 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 504.3 مليون سهم، بقيمة 94.3 مليون دينار كويتي؛ نتيجة تنفيذ 25,825 صفقة نقدية.وارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.10%، ما يعادل 8.16 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 8,170.72 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بـ 31.44 نقطة، أو 0.34%، ليغلق عند مستوى 9,333.93 نقطة.وحقق مؤشر رئيسي 50 مكاسب بنحو 38.30 نقطة بنسبة 0.46%، ليبلغ مستوى 8,455.30 نقطة.وفي البحرين، أغلق مؤشر البحرين العام، اليوم، على تراجع بـ 2.64 نقطة، ليصل إلى مستوى 1,949.81 نقطة، فيما أنهى مؤشر البحرين الإسلامي تداولاته على انخفاض بمقدار 1.48 نقطة، ليصل عند مستوى 917.15 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة مليونين، و982 ألفاً، و694 سهماً، بقيمة إجمالية بلغت 773 ألفاً و33 ديناراً بحرينياً، نتيجة تنفيذ 79 صفقة.