هورايزون مصر توقع شراكة مع SHOT London لإطلاق أول فروعها في مصر بمشروع سعادة القاهرة الجديدة

أعلنت شركة هورايزون مصر لتنمية المجتمعات السياحية، عن توقيع اتفاقية شراكة مع علامة SHOT London البريطانية الرائدة في عالم القهوة الفاخرة، لإطلاق أول فرع لها في مصر داخل مشروع سعادة القاهرة الجديدة عام 2026.

تمثل هذه الخطوة أول إنجاز للشركة في قطاع الأغذية والمشروبات منذ تأسيسها، حيث استطاعت جذب واحدة من أبرز العلامات العالمية إلى السوق المصري. وتشتهر SHOT London بتقديم تجارب قهوة مبتكرة باستخدام أجود الحبوب النادرة مثل Japan Typica Natural من أوكيناوا باليابان، ما جعلها وجهة مميزة لعشاق الذوق الرفيع في لندن. ستمنح هذه الشراكة تجربة استثنائية تعكس رؤية مبتكرة لمفهوم المقاهي التقليدي، من خلال تقديم مستوى عالمي من الفخامة في قطاع الأغذية والمشروبات المحلي والإقليمي. كما تفتح الباب أمام فرص جديدة للتوسع في مجالات الضيافة بما يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز مكانة المشروع كوجهة رئيسية للحياة العصرية. وتعليقاً على اتفاقية الشراكة، صرح فيصل عبد الآخر، الرئيس التنفيذي للتأجير في شركة هورايزون مصر: «نفخر بكوننا أول من يجلب علامة SHOT London إلى مصر. هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في السوق المحلي، حيث نحرص على تقديم تجربة قهوة راقية بطابع عالمي تليق بعملائنا الباحثين عن الجودة والتميز». وأضاف عبد الآخر: «اختيار مشروع سعادة القاهرة الجديدة ليكون نقطة الانطلاق يعكس ثقتنا في مكانته كأحد أبرز المجتمعات العمرانية الجديدة، ويعبر عن رؤيتنا في تقديم أسلوب حياة متكامل يجمع بين الذوق الراقي والخدمة المتميزة والأجواء العصرية.» وقال بول جونسون، المؤسس والمدير لشركة SHOT London: «بدأت SHOT London من رؤية بسيطة لكنها طموحة وهي أن نصنع تجربة مقهى فاخرة بروح عالمية حقيقية. واليوم، يسعدنا أن نبدأ رحلتنا في مصر، البلد الذي يجمع بين تاريخ ملهم وثقافة غنية وكرم ضيافة استثنائي مما تجعلها المكان الأمثل لانطلاقة SHOT London. هذا الافتتاح لا يمثل مجرد محطة مهمة في مسيرة علامتنا، بل هو أيضًا احتفاء بروح التعاون التي تجمع الناس حول قهوة، باعتبارها رمزًا خالدًا وعالميًا للتواصل». تأتي هذه الشراكة بالتزامن مع التوسع الاستراتيجي لهورايزون في أنشطتها. فبعد النجاحات التي حققتها هورايزون مصر للتنمية العمرانية بقيادة معالي سمو الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، تم تأسيس هورايزون مصر لتنمية المجتمعات السياحية نهاية عام 2024 بهيكل تنظيمي جديد يستند إلى خبرات الشركة الأم. وتركز الشركة على تطوير مشروعات مميزة وبناء شراكات استراتيجية مع علامات عالمية كبرى، إلى جانب تأسيس علامتها الخاصة للفنادق داخل مشاريعها، بما يعزز مكانتها كمطور رائد برؤية معاصرة ومبتكرة.