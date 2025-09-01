مصر: ارتفاع جديد لسعر الذهب.. عيار 21 عند 4,715 جنيهاً

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية والعالمية خلال تعاملات اليوم، مع تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية من قِبَل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتنامي التوترات الجيوسياسية، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة».وقال المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت سعيد إمبابي: «إن أسعار الذهب في مصر ارتفعت بنحو 25 جنيهاً خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21 مستوى 4,715 جنيهاً، في حين ارتفعت الأونصة بنحو 24 دولاراً، لتسجل 3,471 دولاراً».وأضاف: «غرام الذهب عيار 24 سجل 5,389 جنيهاً، وعيار 18 بلغ 4041 جنيهاً، وسجل غرام الذهب عيار 14 نحو 3144 جنيهاً، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 37,720 جنيهاً».وسجّل الذهب ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق المصرية والعالمية خلال شهر أغسطس، إذ ارتفع بنحو 170 جنيهاً، بالأسواق المحلية، وبنحو 156 دولاراً في البورصة العالمية.وأشار إمبابي، إلى أن الذهب حافظ على معدلات طلب قوية قرب أعلى مستوياته التاريخية، مدعوماً بجملة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية.وقال إنه برغم استمرار ضغوط التضخم، يبدو أن الأسواق باتت شبه متأكدة من أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيقدم على خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، في وقت تزداد فيه المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي، ما يضعف الدولار الأمريكي ويعزز جاذبية الذهب.